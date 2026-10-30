Cultura

Puebla: Festival de la Luz y de la Vida en Chignahuapan Estrenará Escenografía

La nueva pirámide y una plataforma acuática con efecto espejo son parte de las renovaciones por el 30 aniversario de esta puesta en escena

Festival de la Luz y de la Vida en Chignahuapan 2026Festival de la Luz y de la Vida celebra 30 años en Puebla. Foto: Ayuntamiento Chignahuapan

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El Festival de la Luz y de la Vida en Chignahuapan celebra 30 años con una pirámide 4D y una ofrenda de mil luces del 30 de octubre al 2 de noviembre.

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