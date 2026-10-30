Puebla: Festival de la Luz y de la Vida en Chignahuapan Estrenará Escenografía

La laguna de Chignahuapan en Puebla estrenará una pirámide 4D y una plataforma acuática con efecto espejo para renovar la escenografía del Festival de La Luz y de la Vida. La intervención forma parte del Aniversario número 30.

El espectáculo contará con más de 90 danzantes y actores, quienes representarán los nueve niveles del Mictlán mediante música, iluminación, danza y pirotecnia.

Las autoridades estiman 85 mil visitantes y una derrama económica superior a los 75 millones de pesos durante las cuatro jornadas.

¿Cuándo inicia y termina el Festival de La Luz y de la Vida?

El Festival de la Luz y de la Vida 2026 en Chignahuapan, Puebla está programado para iniciar este 30 de octubre y terminar el 2 de noviembre.

Entre las actividades, estará una caminata de antorchas a las 19:00 horas del sábado 31 de octubre, ese mismo día será la ofrenda de las mil luces y la calzada de las almas que complementarán esta edición conmemorativa.

Este espectáculo nocturno celebra su 30 Aniversario con su conmemorativa pirámide flotante y la ofrenda de las mil luces en donde miles de veladoras, flores y retratos son colocados en pequeñas balsas sobre su emblemática laguna, mientras catrinas y comparsas recorren la orilla y una puesta en escena teatral narra, con actores, música y luz, la manera en que el pueblo recuerda a los suyos.

Este evento también se adornará con tapetes monumentales hechos de aserrín teñido y semillas, en las calles del centro de este Pueblo Mágico.

Recomendaciones para el Festival de La Luz y de la Vida en Chignahuapan, Puebla

Esta es una de las puestas en escena más emblemáticas de la Sierra Norte que no solo se disfruta por su belleza visual, si no también se vuelve emotiva al tratarse de una tradición que conmemora a los que hoy ya no se encuentran en vida.

Se recomienda a los asistentes llegar desde temprano para alcanzar un buen lugar y llevar chamarras ya que las noches de octubre en Chignahuapan son frías al estar a 2,290 metros de altura; asimismo, es preferible llevar calzado cómodo para poder recorrer distintos lugares.

Con información de N+

MCS