Reportan Desaparición de una Caravana de Automóviles Clásicos en Carretera de Puebla

Este viernes 20 de marzo de 2026 fue reportado a través de redes sociales la desaparición de una caravana con automóviles clásicos en una carretera de la entidad poblana.

El tractocamión con entre siete y diez coches perdió comunicación mientra atravesaba este tramo carretero entre Puebla y Veracruz, luego de regresar del Séptimo Encuentro Nacional Ford Modelo A.

Desaparece caravana de automóviles clásicos entre Puebla y Veracruz

En redes sociales este viernes se reportó la desaparición de entre siete y diez automóviles clásicos tipo Ford Modelo A cuando regresaban del Séptimo Encuentro Nacional de este tipo de vehículos.

La caravana con estas unidades reconocibles por su estilo antiguo había sido vista por última vez en la carretera que atraviesa las entidades de Puebla y Veracruz, punto donde se perdió la comunicación con sus respectivos conductores.

Aproximadamente a las 08:00 horas, se confirmó en redes sociales confirmó la aparición de la unidad pesada con los automóviles de colección, los cuales habían sido cubiertos con lonas para evitar ser reconocidos.

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Vinculan a dos sujetos por robo de un tractocamión en autopista Puebla-Córdoba

El pasado 17 de marzo se dio a conocer que fueron vinculados a proceso dos sujetos, Alexis “N” y Fabián “N” por su presunta participación en el robo de un tractocamión y secuestro exprés del conductor en la autopista Córdoba-Puebla.

La Guardia Nacional detuvo a estas personas en el kilómetro 175+800 de dicho tramo carretero, a la altura del municipio de Quecholac, quienes posiblemente robaron un tractocamión y secuestraron al chofer, en el camarote del vehículo.

Cristalazo y Robo en Agencia de Motocicletas BMW de Colonia Obrera Textil en Puebla

Al momento de la detención, los elementos rescataron a la víctima y aseguraron alrededor de 40 toneladas de cianuro de sodio que transportaban en la caja tipo contenedor acoplada al tractocamión, así como dos teléfonos celulares.

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Con información de N+

GMAZ