Anuncian Descuentos en Multas y Recargos para el Pago Anticipado de Predial 2026 en Puebla

Si tiene adeudos en el pago del Predial en Puebla, ponga mucha atención pues el Ayuntamiento de Puebla aprobó otorgar descuentos en multas y recargos.

En sesión extraordinaria presidida por el alcalde Pepe Chedraui, el Cabildo de Puebla avaló la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, estímulos para pago de predial, así como la zonificación catastral.

¿De cuánto es el descuento del Pago Anual Anticipado de Predial y Limpia 2026 en Puebla?

Durante la sesión extraordinaria, el regidor Francisco Ayala detalló que quienes estén al corriente podrán hacer el pago anual anticipado con las tasas, cuotas y/o tarifas de 2025.

Mientras que los contribuyentes con adeudos tendrán acceso al descuento del 100% en multas y 80% en recargos. En ambos casos, el beneficio aplicará solo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

La segunda opción es que lo realicen entre el 5 de enero y el 31 de marzo de 2026. No obstante, sólo recibirán el descuento del 100% en multas y 30% en recargos.

Anuncian el Sorteo Predial 2026 ¿Quiénes y cómo pueden participar?

Por otra parte, los regidores avalaron disponer de tres millones de pesos para otorgar diferentes premios en el Sorteo Predial 2026 en Puebla. En éste podrán participar solo los contribuyentes quienes no tengan adeudos anteriores y hayan cubierto el pago 2026 en los periodos descritos.

Únicamente se necesita realizar en tiempo y forma el pago para participar en el sorteo de premios que otorga el Ayuntamiento de la capital poblana.

Con información de Jessica Meléndez

JAPR