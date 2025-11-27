Deslizamiento de Tierra Obstruye Camino de la Sierra Norte de Puebla

Este jueves 27 de noviembre de 2025 se registró un deslizamiento de tierra en el camino entre las comunidades de Totomoxtla y Tlamaxca del municipio de Cuautempan en la Sierra Norte de Puebla.

El deslave obstruyó el paso por completo en la vialidad por lo que las autoridades tuvieron que movilizarse con maquinaria al lugar de los hechos para iniciar los trabajos y liberarla lo más pronto posible.

Deslave obstruye paso de camino entre Totomoxtla y Tlamaxca en Cuautempan, Puebla

Alrededor del mediodía de este jueves se reportó un deslizamiento de tierra en el camino que une a Totomoxtla con Tlamaxca, comunidades del municipio de Cuautempan.

De inmediato elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla se movilizaron hasta el punto para iniciar los trabajos de liberación de la vialidad.

Al cabo de un rato, aproximadamente a las 17:00 horas, la dependencia informó que se había logrado habilitar un carril para el paso de los vehículos. Sin embargo, el personal seguiría con los trabajos para la liberación del camino en su totalidad.

El pasado 20 de noviembre una triste noticia sucedió en el municipio de Huehuetla en Puebla, una mujer quien responde al nombre de Dolores "N", perdió la vida tras caer a un barranco cuando transitaba por zona afectada por deslaves provocados por las lluvias en la región.

Mujer Muerta por Deslave en Huehuetla en Sierra Norte de Puebla

El hecho ocurrió en el kilómetro 0 de la carretera estatal Zapotitlán–Ixtepec, en el paraje conocido como El Crucero, donde previamente se habían registrado deslizamientos de tierra por las condiciones climáticas.

