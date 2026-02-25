Detienen en Puebla a Sujeto que Conducía un Tractocamión Robado en el Estado de México

Este martes 24 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de 12 años de prisión contra Armando “N” por la portación de un equipo inhibidor de señales de comunicación en la autopista Puebla-Orizaba.

El hoy sentenciado fue detenido a la altura del puente de Santa María Xonacatepec de la ciudad de Puebla mientras conducía un tractocamión previamente robado en el Estado de México.

Noticia relacionada: Sujeto Roba Camión que Llevaba Leche y Secuestra a sus Dos Ocupantes en Autopista de Puebla

Sentencian a Armando “N” por portación de equipo inhibidor de señales en autopista Puebla-Orizaba

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Armando "N", hallado penalmente responsable del delito de portación de equipo que inhibe, cancela o anula las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

El ahora procesado, fue detenido en el acotamiento que se ubica del lado derecho de la autopista Puebla-Orizaba, con sentido a Veracruz, a la altura del puente de Santa María Xonacatepec, en municipio de Puebla, cuando viajaba a bordo de un tractocamión que fue robado en el Estado de México con la complicidad de otra persona.

Al realizar una revisión de rutina en el vehículo se le localizó un equipo bloqueador o inhibidor de señales de comunicación.

Por estos hechos, fue puesto a disposición del Fiscal Federal, quien encabezó el trabajo jurídico y aportó los elementos de prueba que derivaron en la sentencia condenatoria, consistente en 12 años de prisión.

Secuestran a hombre que robó un tráiler y secuestró al conductor en Tlaxcala

El pasado 18 de febrero se dio a conocer la sentencia de más de 52 años de prisión contra Irineo “N”, por el robo de un tráiler y el secuestro de su conductor en la autopista Arco Norte de Tlaxcala.

En diciembre de 2023, elementos de la Guardia Nacional recibieron una alerta del Servicio de Emergencias 911, en la que se reportaba el robo de un tractocamión en el tramo carretero antes mencionado.

Detienen a Conductor Armado y Recuperan Camioneta con Reporte de Robo en Amozoc, Puebla

Los uniformados acudieron al llamado de emergencia y encontraron el vehículo descrito en el reporte, por lo que realizaron una inspección, en la que detuvieron a Irineo "N", quien había despojado de la unidad al conductor, además de privarlo de su libertad.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

GMAZ