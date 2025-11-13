Asesinan a un Hombre y a un Menor de Edad Durante un Ataque Armado en Puebla; Hay un Detenido

Un hombre y un menor de edad fueron asesinados en la colonia La Florecita ubicada en el municipio de Chietla en Puebla; Luego de ocho meses de este suceso, se logró detener a uno de los presuntos responsables, identificado como David "N".

De acuerdo a las investigaciones, el doble homicidio ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando David "N" junto a otras tres personas interceptaron a las víctimas en inmediaciones de la colonia antes referida.

Los sujetos comenzaron a disparar en diversas ocasiones dejando gravemente heridos a los dos hombres, más tarde cuerpos de emergencias arribaron al sitio y confirmaron que ya no contaban con signos vitales, y que uno de ellos a un era menor de edad.

Los cuerpos levantados por el Servicio Médico Forense y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzaron con las investigaciones correspondientes.

David "N" fue detenido como presunto responsable de ataque armado que dejó a dos muertos en Chietla

Una vez obtenidas las pruebas necesarias, se solicitó al Ministerio Público la orden de aprehensión en contra de David "N" quien sería sospechoso de dicho ataque armado.

Este miércoles 12 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que se llevó acabo la detención del señalado por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas ocurrido en el municipio de Chietla.

El presunto homicida quedó a disposición de un Juez de Control quien determinara si es culpable o no de los hechos, en tanto, continúan las indagatorias para detener al resto de los responsables del asesinato.

Asesinan a balazos a un joven talachero en Coronango, Puebla

Un joven de 29 años de edad fue asesinado a balazos en calles de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán en el municipio de Coronango, Puebla.

Los primeros reportes señalan que el hombre fue identificado como Valentín "N" de oficio talachero y que, al menos, cuatro disparos lo alcanzaron.

Asesinan con Ráfaga de Balazos a un Talachero en Coronango, Puebla

El crimen ocurrió durante la madrugada del 9 de octubre, por lo que policías municipales acudieron a acordonar la zona ya que en el lugar se encontraron casquillos percutidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el levantamiento de cadáver y abrió la carpeta de investigación correspondiente, para dar con los responsables y conocer el móvil del ataque.

Con información de la FGE y Cristóbal Lobato

MCS