Fue Detenido "El Shower" en Puebla por Diversos Hechos de Violencia en el "Triángulo Rojo"

En Puebla, fue detenido Elián Abimael "N" alias "El Shower" quien presuntamente estaría relacionado con hechos violentos cometidos en los municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo y Huixcolotla.

Durante un trabajo interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), se logró la captura del hombre en la colonia Villa Olímpica en el municipio de Puebla.

Además, se aseguraron cartuchos de uso exclusivo del Ejército, dinero en efectivo, envoltorios con posible droga y un vehículo.

Noticia relacionada: Fue Detenido un Probable Responsable de la Balacera en la que Murieron Tres Policías en Puebla

“El Shower" detenido por presunto robo de transporte de carga y secuestro en Puebla

Elián Abimael "N" alias “El Shower" de 25 años de edad es originario de Tecamachalco, a su corta edad ya cuenta con antecedentes penales por diversos delitos en los que están incluidos el robo, robo de vehículo, portación de arma de fuego sin licencia y privación ilegal de la libertad.

Durante un operativo en la capital poblana, se confirmó este 12 de noviembre que el hombre, presunto generador de violencia, fue aprehendido por las autoridades.

Para profundizar las investigaciones respecto a los hechos de violencia en Tecamachalco, Palmar de Bravo y Huixcolotla, Elián Abimael "N" fue puesto a disposición de un Agente del Ministerio Público.

Será el Juez de Control quien determine si existe culpabilidad en el señalado para que pague con el peso de la ley.

Detienen a banda dedicada al robo de vehículos y transporte de carga en "Triangulo Rojo" de Puebla

El pasado 8 de agosto fue detenido Giovanni "N" alias "El Perrote" quien fungía como Comandante de la Policía Municipal de Cuapiaxtla de Madero, junto a dos cómplices quienes presuntamente pertenecían a una banda dedicada al robo de vehículos y de transporte de carga en el "Triángulo rojo" de Puebla.

Detienen a "El Perrote" Comandante de Policía Municipal en Puebla

Los tres hombres fueron detenidos cuando pretendían robar una camioneta en el Barrio San Nicolás ubicado en el centro de Tecamachalco. De inmediato fueron trasladados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Historias recomendadas:

Con información de la Secretaría de Seguridad Pública

MCS