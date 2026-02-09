Sujeto Dispara contra Policías para Evitar su Detención en Puebla

Este domingo 8 de febrero de 2026 se dio a conocer la detención de Francisco Javier “N”, de 38 años de edad, en el municipio poblano de Tecamachalco quien se encontraba en posesión de presunta droga y un arma de fuego.

El hoy detenido al ser sorprendido en flagrancia, disparó contra los uniformados para tratar de evitar su detención, por lo que en su expediente se le añadió la presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Detienen a Francisco Javier “N” tras disparar contra policías en Tecamachalco, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) con apoyo interinstitucional, detuvo en flagrancia delictiva a Francisco Javier “N”, de 38 años de edad, por hechos con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como por la posesión de droga y de un arma de fuego.

El día de ayer, domingo 8 de febrero, agentes de investigación de la FGE Puebla realizaban labores operativas, durante las cuales ubicaron al hoy detenido en la calle 2 Poniente, sin número, de la colonia La Soledad, del municipio de Tecamachalco, quien está identificado por su presunta participación en actividades ilícitas en la zona.

Al marcarle el alto, el sujeto presuntamente realizó disparos de arma de fuego en contra de los agentes, por lo que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), se logró su detención.

Asimismo, entre sus pertenencias fueron localizados un arma de fuego y diversos envoltorios con la droga conocida como cristal.

El pasado 6 de febrero se dio a conocer la detención de siete presuntos integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Fue identificado un grupo de personas que conformaban la banda, la cual tenía como punto de operación y casa de seguridad un inmueble ubicado en la calle Camino a Moyotzingo número 1, en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, el cual, cuenta con una fachada de cocina económica y, por otra parte, operaba como centro de reciclaje, por lo que, se solicitó la orden de cateo correspondiente.

Durante la intervención del domicilio fueron detenidos Julio César “N”, Germán Daniel “N”, Alan “N”, Dulce Cristal “N”, Carmela “N”, María Guadalupe “N” y Dafne Citlaly “N”.

