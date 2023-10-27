Detienen a Sujeto que Conducía un Vehículo con Reporte de Robo en San Pedro Cholula, Puebla

Este jueves 22 de enero de 2026 se dio a conocer la detención de Javier Idalio “N” en el Barrio de San Juan Calvario del municipio de San Pedro Cholula, por presunta detentación de un vehículo con reporte de robo.

El detenido y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

Noticia relacionada: Mujer se Cuelga de su Auto para Evitar Robo en Puebla; Ya Detuvieron al Presunto Ladrón

Detienen a Javier Idalio “N” y recuperan vehículo robado en San Pedro Cholula, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a Javier Idalio “N”, de 41 años de edad, por su probable participación en el delito de detentación de vehículo con reporte de robo, logrando además la recuperación de la unidad.

Los hechos ocurrieron en el Barrio de San Juan Calvario, donde agentes de Vialidad realizaban patrullajes preventivos y detectaron un vehículo con comportamiento inusual.

Al notar que la unidad, con placas del estado de Tlaxcala, no contaba con el engomado correspondiente, le fue solicitada la detención para realizar una inspección.

Tras verificar el estatus del vehículo en Plataforma México, se confirmó que el automóvil Nissan Versa, modelo 2024, contaba con reporte de robo vigente desde julio de 2025, por lo que se procedió a la detención del conductor.

Recuperan tráiler robado en la Central de Abasto de Puebla tras una persecución

El pasado 14 de enero se realizó una persecución policial en la lateral de la Autopista México-Puebla a la altura de la Central de Abasto, esto debido al reporte de robo de un tráiler.

La Policía Estatal llevó a cabo un operativo de seguridad con apoyo de un helicóptero, lo que dio como resultado la pronta ubicación del tractocamión robado.

Roban Camioneta y Secuestran al Conductor en San Pablo del Monte, Tlaxcala

De inmediato, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) le cerraron el paso al conductor de la unidad y procedieron a detenerlo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ