Detienen a Sujeto por la Presunta Desaparición de una Persona en Tlaxcala

Este miércoles 8 de abril de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Luis Felipe “N” por su presunta responsabilidad en la desaparición de una persona en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido habría citado a su víctima en el municipio de Zacatelco para privarla de su libertad, desconociéndose su paradero hasta la fecha.

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Detienen a Luis Felipe “N” por la desaparición de una persona en Zacatelco, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) logró la aprehensión de Felipe de Jesús “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

Los hechos ocurrieron en julio de 2019, el imputado citó a la víctima en el municipio de Zacatelco y presuntamente la privó de la libertad. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Mediante un operativo, el imputado fue localizado en el municipio antes mencionado, donde se le informaron sus derechos conforme a la ley.

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Detienen a Alejandro “N” por amenazas en Cuapiaxtla, Tlaxcala

La Policía de Investigación del estado de Tlaxcala, detuvo el pasado 7 de abril a Alejandro “N”, por su probable responsabilidad en el delito de amenazas.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría amenazado a la víctima y, pese a ser requerido en diversas ocasiones por la autoridad judicial para cumplir con medidas relacionadas con la reparación del daño, dejó de asistir a las audiencias.

Ante el incumplimiento, un Juez de Control ordenó su detención. Tras labores de búsqueda, fue localizado y aprehendido en el municipio de Cuapiaxtla.

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Con información de N+

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