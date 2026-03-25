Detienen a Sujeto con Casi 100 Envoltorios de Metanfetamina en Pueblo Mágico de Puebla
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Luis "N" fue arrestado en posesión de 97 envoltorios que tenían metanfetamina en su interior en el pueblo mágico poblano de Atlixco.
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Este miércoles 25 de marzo de 2026 se dio a conocer la sentencia de cuatro años de prisión contra Luis “N” por la posesión de casi 100 dosis de metanfetamina en el municipio poblano de Atlixco.
Además de la condena reclusoria, quien fuera detenido en la colonia Revolución de la demarcación antes mencionada tendrá que pagar una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a nueve mil 51 pesos.
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Detienen a Luis “N” por posesión de 97 dosis con metanfetamina en Atlixco, Puebla
La investigación dio inicio, derivado de la recepción de una carpeta iniciada en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con sede en Atlixco, en donde, elementos policiales estatales detuvieron a Luis "N" en posesión de drogas, durante la ejecución de una orden de cateo, en un inmueble ubicado en la colonia La Revolución, de la demarcación antes mencionada.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron 96 bolsas con 64 gramos 400 miligramos de metanfetamina, una bolsa con tres gramos 900 miligramos de la misma droga, una báscula gramera y dinero en efectivo, por lo que el sujeto y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien declinó competencia a la Fiscalía Federal.
Sentencian a cuatro años de prisión a Luis “N” por posesión de metanfetamina en Atlixco, Puebla
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra Luis "N", por el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de suministro de metanfetamina.
El fiscal federal obtuvo datos de prueba suficientes y propuso al imputado la terminación anticipada del proceso, lo que aceptó y en un procedimiento abreviado, fue condenado a cuatro años de prisión, así como la multa de 80 UMAs, equivalente a nueve mil 51 pesos.
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Con información de N+
GMAZ