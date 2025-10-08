Capturan a Presunto Secuestrador de Empresario Asesinado en Acatzingo, Puebla

El caso del secuestro y homicidio del empresario de cartones Julio "N" sigue en investigación luego de ser hallada su cabeza en el centro del municipio de Acatzingo; La Fiscalía de Puebla dio a conocer que ya hay un detenido y más detalles del móvil del asesinato.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, Julio "N" de 30 años de edad originario de Tecamachalco, se encontraba vendiendo una camioneta, cabe destacar que esta no sería la primera vez que lo hacía puesto que contaba con varios vehículos.

Empresario Julio "N" salió a vender su camioneta el día de su secuestro en Puebla

Días previos a su secuestro, un hombre lo contactó para supuestamente comprar su unidad y lo visto en una camioneta tipo TRX; El día 23 de septiembre acordó ver a la persona para entregarle su vehículo.

De acuerdo a su pareja y concubina, Julio "N" salió de su domicilio y le dijo que iba a vender su camioneta, siendo este día la última vez que lo vio con vida. Por ello, las autoridades correspondientes se dieron la tarea de investigar el vehículo desaparecido y la camioneta en donde viajaba el supuesto comprador.

Noticia relacionada: Abandonan Cabeza de Empresario en Puebla; Familia Asegura que Pagó el Rescate por su Secuestro

Confirman un detenido por el secuestro de empresario Julio "N" cuya cabeza fue abandonada en Acatzingo

El 1 de octubre localizaron una camioneta roja con reporte de robo del estado de Veracruz, en la que iban a bordo cuatro hombres con cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército y diversos narcóticos.

Luego de las indagatorias pertinentes, se dio a conocer que uno de los sujetos podría estar relacionado con el secuestro del empresario asesinado, esto mencionó Bonifacio Olivares Aguilar, Fiscal Especializado en la Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto en Puebla.

Uno de ellos está relacionado con el secuestro de la víctima, por cuestiones de secrecía tenemos que estamos en etapa de investigación, ya nos arroja diversa información con otro probable responsable que en su momento será judicializados.

Los cuatro sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público en donde ya iniciaron su proceso legal y será el día jueves 9 de octubre en que se determine o no su vinculación a proceso.

Capturan a Un Presunto Asesino del Empresario Joyero de Puebla

Piden justicia por muerte de empresario Julio "N"; Aún buscan su cuerpo

El Fiscal también confirmó que aún se encuentra en búsqueda el cuerpo de la víctima, mientras que la cabeza humana localizada en Acatzingo fue identificada por la concubina y la hermana de Julio "N".

En los próximos días se espera obtener información sobre más personas implicadas en el homicidio del empresario dedicado a vender cajas de cartones para esclarecer el caso y que paguen con el peso de la ley pues sus familiares continúan exigiendo justicia.

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS