Detienen a Sujeto que Presuntamente Asesinó a Mujer en Oaxaca y Escapó a Estados Unidos

Este viernes 9 de enero de 2025 se dio a conocer la detención de un sujeto identificado como E.M.S. por el presunto homicidio de una mujer en la población de Santiago Minas, en el municipio de Sola de Vega, Oaxaca.

El supuesto homicida se encontraba viviendo en Estados Unidos, por lo que se solicitó la colaboración de las autoridades de ese país para que fuera deportado y así poder arrestarlo.

Noticia relacionada: Sujeto se Pelea por Terreno en Oaxaca con su Propia Madre y la Golpea

E.M.S. presuntamente asesinó a una mujer en Sola de Vega, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como E.M.S., por el delito de Homicidio Calificado con Ventaja, cometido en la Sierra Sur.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2016, en la población de Santiago Minas, en Sola de Vega, donde la víctima, una mujer cuya identidad está reservada por ley fue privada de la vida con disparos de arma de fuego.

Una vez que la FGEO tomó conocimiento del caso, inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, logrando obtener una orden de aprehensión en contra de E.M.S.

Deportan de Estados Unidos a sujeto por el homicidio de una mujer en Oaxaca

Al realizar las labores de localización, se pudo establecer que E.M.S., se encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que se solicitó la colaboración internacional para la ejecución de la orden de aprehensión.

La detención de E.M.S. se llevó a cabo luego que el imputado fuera deportado por autoridades de los Estados Unidos de América y entregado a autoridades mexicanas en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, donde fue recibido mediante acta de entrega-recepción por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la FGEO.

Javier López Zavala Sentenciado por el Feminicidio Cecilia Monzón en Puebla

Tras ser notificado del mandato judicial vigente en su contra, E.M.S. quedó bajo custodia para su traslado a la ciudad de Oaxaca.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ