Mujer Manipula a un Hombre para Cometer un Asesinato en Puebla

Fabiola "N" y Juan Carlos "N" fueron sentenciados a más de 27 años de prisión luego de acreditarse de manera plena su responsabilidad penal en los delitos de homicidio y lesiones calificadas por un hecho sucedido en el municipio de Amozoc, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de los acusados luego de que se comprobara su responsabilidad en el asesinato de una persona cometido en la colonia Santa Rita Tepalcayuca.

Mujer convence a un hombre a apuñalar a una persona en Amozoc, Puebla

De acuerdo a las investigaciones, el día 22 de mayo de 2022, la imputada Fabiola "N", motivó a Juan Carlos "N", a agredir físicamente a otro masculino con un instrumento punzocortante, las lesiones fueron tan graves que le terminó causando su muerte.

En ese momento el padre y la hermana de la víctima llegaron al inmueble en donde estaba ocurriendo el hecho para ayudarlo, sin embargo, Juan Carlos "N", nuevamente motivado por Fabiola "N", procedió a agredirlos físicamente, provocándoles graves lesiones.

Los afectados procedieron a pedir ayuda a las autoridades por lo que ambos involucrados fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para que definiera su situación legal.

Sentencian a Fabiola "N" y Juan Carlos "N" a más de 27 años en prisión por homicidio en Puebla

Durante el proceso penal se incorporaron pruebas que acreditaron tanto la participación directa de Juan Carlos "N", como la instigación ejercida por Fabiola "N".

La resolución judicial se logró tras la integración y desahogo de evidencias periciales, técnicas y científicas que fortalecieron la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, permitiendo demostrar la participación activa de los acusados.

Como resultado de la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial emitió sentencia condenatoria en contra de ambos acusados, imponiéndoles una pena de 27 años, 6 meses de prisión, y las sanciones económicas como pago de la reparación del daño.

Con información de la Fiscalía General del Estado

