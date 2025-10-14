Arrestan a Mujer y Hombre por Ofertar Vehículos a Bajo Costo para Asaltar en Puebla

La mañana de este martes 14 de octubre de 2025 fueron detenidos en Quecholac un hombre y una mujer quienes engañaban a clientes fingiendo vender automóviles a bajo costo a través de redes sociales para asaltarlos con violencia en los municipios de Huejotzingo y San Martín Texmelucan de Puebla.

Elisa “N” alias “La Gorda” de 34 años de edad, y Luis “N” alias “El Norteño” de 22 años son presuntos miembros de la banda “Los Carriles”, dedicada a este tipo de actividades delictivas en dicha región.

Detienen a Elisa “N” “La Gorda” y Luis “N” “El Norteño” en comunidad Francisco I. Madero de Quecholac, Puebla

Como resultado de un operativo y derivado de diversas labores policiales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron la detención de una mujer y un hombre en la comunidad de Francisco I. Madero en Quecholac, presuntamente dedicados al robo con violencia mediante la oferta de vehículos a bajo costo en Facebook.

Noticia relacionada: Cayeron en Falsa Oferta: Asaltan a Familia que Viajó Hasta Puebla para Comprar un Auto

Elisa “N”, alias La Gorda, y Luis “N”, alias El Norteño, están identificados como principales operadores de Los Carriles, con operaciones en San Martín Texmelucan y Huejotzingo, y cuyo líder permanece privado de la libertad en el penal distrital de Tecamachalco.

Aseguran dos armas de fuego, cartuchos, droga y un vehículo tras las dos detenciones en Quecholac, Puebla

Durante esta intervención, que se registró en la localidad de Francisco I. Madero, Quecholac, se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles, envoltorios con posible droga y un vehículo con placas de circulación del Estado de México.

Maestro de CDMX es Asesinado en Asalto por Compra de Auto en Tlaxcala

Las autoridades mencionaron que, “La Gorda” fue capturada en el mes de septiembre, sin embargo la autoridad judicial le otorgó libertad condicional. Además, “El Norteño” cuenta con registros penales por robo y delitos contra la salud.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ