Detienen a Siete Presuntos Responsables de Agresión a Personal de Movilidad en Puebla

Este viernes 6 de marzo de 2026 se confirmó la detención de siete sujetos presuntos responsables de la agresión a personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) en la capital poblana.

Además de los arrestos, se aseguraron tres tubos metálicos y un palo de madera, supuestamente utilizados durante los hechos violentos.

Detienen a siete responsables de agresión a personal de Movilidad y Transporte en San Francisco Totimehuacan, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla detuvo a siete hombres por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y daño en propiedad en agravio de personal de la SMT Puebla que realizaba un operativo de supervisión.

Las personas detenidas son Israel Omar “N”, de 51 años; Tomás Félix “N”, de 46 años; Javier “N”, de 42 años; David Misael “N”, de 28 años; Tomás “N”, de 28 años; Marco Antonio “N”, de 26 años y Armando Joaquín “N” de 21 años, señalados de lesionar al personal y causar daños a unidades oficiales.

Durante la acción policial también se aseguraron tres tubos metálicos y un palo de madera, los cuales supuestamente fueron utilizados durante los hechos violentos.

Agreden a personal de SMT durante aseguramiento de transporte irregular en Camino al Batán de Puebla

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo en inmediaciones de un depósito vehicular ubicado en el camino al Batán, en la junta auxiliar San Francisco Totimehuacan, luego de que la autoridad estatal asegurara un automóvil que era utilizado como transporte irregular.

De acuerdo con una grabación captada por testigos, fueron varios sujetos quienes con palos comenzaron a golpear la camioneta oficial de la dependencia, y agredieron a los dos trabajadores que circulaban a bordo.

Ataque contra Personal de Movilidad y Transporte de Puebla Deja Dos Heridos de Gravedad

El saldo de dicho ataque fue de dos hombres con heridas de gravedad, uno de ellos con riesgo de perder el ojo.

