Reportan a Maestra de la BUAP como Desaparecida y Todo Fue un Malentendido

La Rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, aclaró el tema de la maestra Laura Martínez Pérez, quien durante el fin de semana fue reportada como desaparecida por la institución y horas más tarde la misma docente dijo que se encontraba bien, pero que había sido despedida de la BUAP.

Hubo una confusión de parte de ella, ella precisaba que había sido rescindida de nuestra institución y para nada, la docente goza de todos sus derechos laborales, está activa, se le pagó la quincena de noviembre completa, entonces no hay una causal de despido.

Lilia Cedillo dijo que la catedrática sigue gozando de sus derechos laborales y que todo se trató de un mal entendido. En ese sentido, la rectora dijo que el caso es por diferencias con otra docente.

Lo que sucede es que ella tuvo diferencias con otra docente de la facultad y la otra docente metió una denuncia en la oficina de la abogada general, entonces ella fue citada pero para aclarar la situación de diferencias entre ellas dos.

Añadió que seguramente la maestra Laura Martínez Pérez se angustió mucho y asumió que estaba despedida, cuando no fue así, por lo que ya no se presentó a dar clases y al no ser localizada, la autoridad educativa hizo todos los trámites para ubicarla.

Con información de Cristóbal Lobato.

Te recomendamos:

JAPR