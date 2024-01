Vecinos Golpean a Doctor por Abusar de una Joven en su Consultorio

Vecinos de la Unidad Habitacional de San Bartolo, ubicada al sur de la ciudad de Puebla, golpearon al doctor y lo retuvieron tras enterarse del abuso que había cometido ante la joven que acudió con él para recibir atención médica.

El hombre que se encuentra en la tercera edad mencionó que su paciente lo había incitado a realizar dichas acciones, lo que causó indignación entre los adultos, quienes expresaron que eso no era lógico, desconfiando en su totalidad ante las declaraciones del hombre.

Así mismo, ya se conoce el testimonio de la joven, quien narró de forma detallada la manera en que sucedieron los hechos. Ella refiere que el doctor comenzó a palparla de forma lasciva queriendo excusarlo como una revisión mamaria.

Me pidió que me alzara todo porque ahora él me iba a explorar. Empezó a juguetear con mis senos. Me dijo que tenía los pezones muy lisos, que había formas en que se notaran.