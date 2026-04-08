El derrame de petróleo en el Golfo de México ha afectado gravemente ecosistemas marinos, aves, peces y la industria pesquera y turística de la región; Por ello se abrió una colecta nacional para donar cabello en diferentes estados del país, entre ellos Puebla, ¿Pero esto cómo ayuda?

El cabello humano tiene una estructura que lo hace apto para adsorber el hidrocarburo, puede retener grandes cantidades y reduce su propagación; Además, es un recurso biodegradable por lo que se podrá descomponer con el tiempo.

De acuerdo a especialistas, un kilo de cabello puede retener hasta ocho litros de petróleo lo que beneficiaría a los ecosistemas marinos de una forma importante. Esto ya está comprobado por especialistas por lo que asociaciones hicieron un llamado a la sociedad a participar en esta alternativa para ayudar a las regiones afectadas.

¿Cómo debe estar tu cabello para poder donarlo para el Golfo de México?

Este recurso natural ayuda a limpiar el derrame de petróleo en el Golfo de México, conoce qué tipo de cabello aceptan en los puntos de donación.

Cabello natural

Cabello teñido o procesado

Puedes quitar el cabello de tu cepillo

Incluso también aceptan pelo de tu mascota, limpio, del cepillado o corte; Ten en cuenta que el cabello del filtro de lavadora o de la aspiradora no será aceptado.

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¿En dónde pudo donar mi cabello en Puebla para ayudar a limpiar petróleo del Golfo de México?

Hay diferentes puntos de donación en el estado de Puebla para llevar cabello en beneficio para las costas del Golfo de México ante el derrame de hidrocarburo, aquí te decimos dónde están y cuáles son los horarios.

Puebla Capital

Av. 4 Ote. 11, Centro histórico de Puebla, 72000 con Tatiana Samanta Lima: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (Aceptan Material de despensa, limpieza y cabello)

Terraformar Librespacio Cultural 15 sur 904 Barrio de Santiago: Martes a Sábado de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. (Domingo 29 también

en Fuente del Zócalo)

Parque Juárez Georgina Castillo: Del 28 Marzo al 1 de Abril de 4:00 p.m. - 7:00 p.m.

Tecamachalco

Av. 2 Pte. 114, El Nacimiento con Mareli García: De Lunes a Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. / Sábado de 9:00 a 12:00 / Domingo de 10:00 a 4:00

Tehuacán

Calle 5 norte 212 Centro en Chess Barber Studio: De lunes a sábado de 9:30 a.m. a 7:30 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

3 Sur 335, Col. Centro (Cerro Rojo) con Raquel Siempre Composta de10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Teziutlán

Frutas y Verduras Francia Luis Audirac 11, Bo. de Francia con Jesús Campos Mariano: De lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas

Barrichela Calle Miguel Allende #501, planta alta, Col. Centro con Jesús Campos Mariano: De Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Privada Emanuel #1, Atoluca con S. Delgado / A Burgos: De Lunes a Viernes, contacto: 231 303 0018

Tlatlauquitepec

Calle Reforma #93, Col. Centro con Monserrat Roqueñi: De lunes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Xiutetelco

Tienda La Estrellita Carretera federal Teziutlán-Perote, Col. El Progreso con Jesús Campos Mariano de lunes y viernes 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Zacapoaxtla

Centro Concentrador en Av. 5 de Mayo Nte #54 D (Star TV) con Alitzel Lechuga: De lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para conocer los centros de acopio en otros estados de México puedes ingresar al siguiente link: Donación de cabello creado por "sofiaweidner".

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Con información de N+

MCS