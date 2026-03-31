Se Reportan Dos Asaltos a Cuentahabientes en Sucursales Bancarias de Puebla

Dos asaltos a cuentahabiente se registraron la tarde de este martes 31 de marzo de 2026 en sucursales bancarias ubicadas en los municipios de Puebla capital y de San Andrés Cholula.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal de ambas demarcaciones llegaron a los incidentes, sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas, ni los montos robados.

Asaltan a dos cuentahabientes en bancos de Puebla y San Andrés Cholula

El primer robo sucedió en inmediaciones de un banco ubicado en avenida Teziutlán de la colonia La Paz, donde un usuario que retiró efectivo fue asaltado por tres personas desconocidas.

El segundo hecho ocurrió dentro en una sucursal de Plaza Vía San Ángel, ubicada en la Vía Atlixcáyotl de San Andrés Cholula, donde dos ladrones despojaron de dinero en efectivo a cuentahabientes.

En ambas situaciones policías municipales acudieron al sitio para hacer rondines, sin embargo, no pudieron localizar a los responsables. Se desconoce el monto de lo robado.

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Detienen a nueve integrantes de banda dedicada al robo y narcomenudeo en Puebla

Nueve integrantes de la banda delictiva denominada “El Jorobado”, dedicada al narcomenudeo, así como robo en transporte público y a transeúnte en el municipio de Puebla y zona metropolitana fueron detenidos en un operativo que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo con apoyo de la Fiscalía del Estado y las Policías Municipal y Estatal.

El grupo era liderado por Miguel "N", alias “El Jorobado”, quien cuenta con antecedentes por narcomenudeo, cobro de piso y generación de violencia en calles y mercados del Centro Histórico.

Cristalazo y Robo en Agencia de Motocicletas de Colonia Obrera Textil en Puebla

Durante la intervención también fueron detenidos Armando "N", alias “Vampiro”; José Salvador "N", alias “Chaba”; Julián "N", alias “Bolita”; Antonio "N", alias “Soldador” y/o “El Herrero”; Crisptofer "N", alias “Chamuco”; así como José Genaro "N", Roberto "N" y Luis Armando "N", quienes presuntamente participaban en distintas funciones dentro de la organización.

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Con información de Jorge Zea

GMAZ