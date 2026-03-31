Se Reportan Dos Asaltos a Cuentahabientes en Sucursales Bancarias de Puebla
N+
Ambos asaltos a cuentahabientes fueron realizados en inmediaciones de sucursales bancarias, uno de ellos ocurrido en la Plaza Vía San Ángel.
COMPARTE:
Dos asaltos a cuentahabiente se registraron la tarde de este martes 31 de marzo de 2026 en sucursales bancarias ubicadas en los municipios de Puebla capital y de San Andrés Cholula.
De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal de ambas demarcaciones llegaron a los incidentes, sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas, ni los montos robados.
Asaltan a dos cuentahabientes en bancos de Puebla y San Andrés Cholula
El primer robo sucedió en inmediaciones de un banco ubicado en avenida Teziutlán de la colonia La Paz, donde un usuario que retiró efectivo fue asaltado por tres personas desconocidas.
El segundo hecho ocurrió dentro en una sucursal de Plaza Vía San Ángel, ubicada en la Vía Atlixcáyotl de San Andrés Cholula, donde dos ladrones despojaron de dinero en efectivo a cuentahabientes.
En ambas situaciones policías municipales acudieron al sitio para hacer rondines, sin embargo, no pudieron localizar a los responsables. Se desconoce el monto de lo robado.
Noticia relacionada: Despojan a Madre e Hija de un Millón de Pesos en Puebla: Eran las Ganancias por Venta de Joyería
Detienen a nueve integrantes de banda dedicada al robo y narcomenudeo en Puebla
Nueve integrantes de la banda delictiva denominada “El Jorobado”, dedicada al narcomenudeo, así como robo en transporte público y a transeúnte en el municipio de Puebla y zona metropolitana fueron detenidos en un operativo que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo con apoyo de la Fiscalía del Estado y las Policías Municipal y Estatal.
El grupo era liderado por Miguel "N", alias “El Jorobado”, quien cuenta con antecedentes por narcomenudeo, cobro de piso y generación de violencia en calles y mercados del Centro Histórico.
Durante la intervención también fueron detenidos Armando "N", alias “Vampiro”; José Salvador "N", alias “Chaba”; Julián "N", alias “Bolita”; Antonio "N", alias “Soldador” y/o “El Herrero”; Crisptofer "N", alias “Chamuco”; así como José Genaro "N", Roberto "N" y Luis Armando "N", quienes presuntamente participaban en distintas funciones dentro de la organización.
Historias recomendadas:
- Un Trailero Muerto y Dos de sus Acompañantes Heridos Dejó un Intento de Asalto en Puebla
- Asesinan a Enfermera y Lesionan a un Médico durante un Asalto en la Carretera Puebla-Tehuacán
- Chofer de Tráiler Fue Asesinado en Intento de Asalto Armado sobre la Autopista Puebla-Orizaba
Con información de Jorge Zea
GMAZ