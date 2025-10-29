Fueron Detenidos los Responsables del Homicidio de un Vigilante en "La Fayuca" de Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la detención de dos presuntos responsables del homicidio del vigilante del centro comercial La Fayuca ubicado sobre el Boulevard Norte en la Colonia Las Cuartillas, ocurrido la tarde del 21 de octubre.

Hace una semana se registró una balacera a un costado de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), dejando como saldo un hombre muerto, en el estacionamiento de la plaza comercial.

Identifican a Vigilante Asesinado en el Mercado La Fayuca

La víctima se desempeñaba como vigilante y fue identificado como Israel “N”. El hombre fue asesinado por dos presuntos repartidores de alimentos en el estacionamiento del mercado mejor conocido como "La Fayuca".

Sujetos armados en motocicleta y con mochila de repartidor dispararon contra un vigilante de La Fayuca

Los agresores le dispararon en varias ocasiones hasta privar de la vida, al hombre quien se desempeñaba como vigilante en La Fayuca de Puebla. Los homicidas lograron escapar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se recuperaron 3 armas y 1 vehículo. Así lo aseguró Félix Pallares Miranda, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se llevaron a cabo las actividades de búsqueda a través de la Dirección General de Respuesta Inmediata con elementos pie de tierra, y se logró la detención de dos personas, tres armas y un vehículo presuntamente relacionado con relacionados este homicidio.

Identifican a mujer localizada sin vida en Colonia San Cristóbal Tulcingo de Puebla

El titular de la dependencia también confirmó en la rueda de prensa de este miércoles 29 de octubre que un cuerpo hallado en la Colonia San Cristóbal Tulcingo corresponde a Patricia Rubín, presuntamente dedicada al robo en transporte público.

Matan a Patricia Rubín Preusnta Líder de Carteristas en Puebla

El funcionario municipal comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el hecho, sin embargo, existen antecedentes que el pasado 14 de julio de este año fue detenida por policías estatales por robo a pasajero.

