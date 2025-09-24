Caen Dos Presuntos Asesinos del Abogado Ejecutado Afuera de un Supermercado en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer detalles del asesinato del abogado Andrés "N" quien fue víctima de un ataque armado en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo a la Fiscal Especializada en Homicidios, María Guadalupe Campos, el pasado 25 de agosto el licenciado habría sido interceptado en el Fraccionamiento Arcadio por dos hombres identificados como Gregorio "N" y Óscar "N" quienes viajaban a bordo de una motocicleta, esto agregó la autoridad.

Ambos habrían descendido del vehículo y se aproximaron a la víctima a quien presuntamente agredieron con disparos de arma de fuego para posteriormente huir con rumbo desconocido provocando el deceso de la persona.

Noticia Relacionada: Disparan a Abogado en la Cabeza cuando Caminaba con su Esposa en Puebla

Dictan prisión preventiva contra Gregorio y Óscar "N" por homicidio de abogado en Tehuacán

Debido a los hechos, se ejecutó la orden de aprehensión en contra de Gregorio "N" con base en los datos de prueba aportados que permitieron identificarlo y mediante un operativo interinstitucional fue detenido en San Lorenzo Teotipilco en Tehuacán quedando a disposición de la autoridad judicial.

Asesinan a balazos a un abogado afuera de un supermercado en Tehuacán. Foto: X @ciudadano_pue

El segundo sospechoso del homicidio del abogado Andrés "N", identificado como Óscar "N", ya se encontraba detenido por un delito en una causa diversa.

María Guadalupe Campos, Fiscal Especializada en Homicidios, mencionó que este 22 de septiembre se llevó acabo la audiencia inicial en la cual el Juez de Control otorgó la prisión preventiva oficiosa en su contra.

Dos sujetos fueron detenidos por el asesinato del abogado Andrés Bautista en Tehuacán, Puebla. pic.twitter.com/7drqM17GqC — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) September 24, 2025

Posteriormente darán continuidad debido a que su representación solicitó la duplicidad del término constitucional.

¿Cómo fue el homicidio del Abogado Andrés "N" en Tehuacán?

La noche del 25 de agosto el Licenciado Andrés se encontraba con su esposa entre las calles 8 Sur y 1 Poniente del Fraccionamiento Arcadia del municipio de Tehuacán.

La pareja salía de un supermercado ubicado en la zona de San Diego Chalma cuando derrepende dos sujetos armados los interceptaron.

Testigos señalan que se escucharon una serie de balazos y al ver que es lo que estaba pasando, solo encontraron al hombre sin vida y a una mujer con aparente crisis nerviosa.

La esposa del abogado resultó ilesa ante el ataque armado, sin embargo, vivió fuertes momentos al ver cómo asesinaban a su pareja.

Abogado Asesinado en Puebla Era Defensor de Alcaldes Detenidos.

A pesar de que el cuerpo de emergencias arribó al sitio, ya no se pudo hacer nada por el litigante pues recibió al menos tres disparos en la cabeza.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel

MCS