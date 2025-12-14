Dos Personas Sobrevivieron a una Explosión al Interior de un Domicilio en Tlaxcala

Una fuerte explosión al interior de un domicilio ubicado en la zona centro del municipio de Apizaco en Tlaxcala, generó alarma entre vecinos y dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el estallido registrado en la calle Prolongación Jesús Carranza.

Fuerte explosión moviliza cuerpos de emergencia en Apizaco, Tlaxcala

El estruendo se escuchó a varias cuadras, provocando que habitantes de la zona salieran de sus viviendas.

Elementos de Protección Civil, cuerpo de bomberos y secretaría de seguridad ciudadana se trasladaron al sitio para atender la emergencia, acordonar el área y descartar riesgos adicionales.

En el lugar fueron localizadas dos personas con diversas lesiones derivadas de la explosión, por lo que paramédicos les brindaron atención prehospitalaria y posteriormente las trasladaron a diferentes nosocomios de la región para la valoración médica.

Dos heridos dejó el estallido al interior de una casa en Apizaco, Tlaxcala

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente, mientras la zona permanecerá bajo supervisión para garantizar la seguridad de los vecinos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, y su estado de salud actual, luego de la explosión que alarmó a vecinos de la zona céntrica del municipio de Apizaco.

Con información de Franco Arteaga

