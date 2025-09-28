Abandonan Cuerpos Sin Vida con Impactos de Bala en un Coche y una Vivienda en Puebla

La mañana de este domingo 28 de septiembre se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en una propiedad del municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, a un costado de la carretera México-Puebla.

De acuerdo con el reporte policial, los cadáveres de dos hombres fueron abandonados con lesiones de arma de fuego, en un inmueble de la Colonia José Ángeles del municipio mencionado.

Investigan hallazgo de hombres muertos con impactos de bala en Juan C. Bonilla, Puebla

La Policía Municipal de Juan C. Bonilla, acudió para verificar el reporte de habitantes de la zona, y confirmaron que uno de los hombres muertos se encontraba dentro de una camioneta tipo Malibú, color beige, con placas TPE375B.

Junto al cuerpo se pudieron observar una pipa para fumar narcóticos y un arma blanca, mientras que el otro cadáver fue localizado dentro del domicilio de la Colonia José Ángeles.

Colocan sellos en inmueble donde localizaron restos de dos personas en Puebla

El sitio fue acordonado para permitir las diligencias del personal de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, quienes colocaron sellos en el portón metálico de la propiedad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una carpeta de investigación por el hallazgo. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas abandonadas en la vivienda a un costado de la carretera México-Puebla.

