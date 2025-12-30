Volcadura de Camioneta Deja Dos Muertos en Carretera de Puebla

Este martes 30 de diciembre de 2025 se registró una aparatosa volcadura protagonizada por una camioneta sobre la Autopista México-Tuxpan, en el tramo carretero Tulancingo-Tihuatlán cerca del kilómetro 173+200 en el estado de Puebla, dejando como saldo dos personas muertas.

La unidad color gris quedó completamente destrozada dejando una estela de pedazos en la zona del accidente, por lo que las autoridades tuvieron que realizar un cierre parcial de circulación para evitar una segunda tragedia.

Se registra una aparatosa volcadura de una camioneta en la autopista México-Tuxpan de Puebla

Fue aproximadamente a las 11:00 horas de este martes cuando una camioneta de color gris protagonizó una aparatosa volcadura sobre la Autopista México-Tuxpan, en el tramo carretero Tulancingo-Tihuatlán a la altura del kilómetro 173+200 en la entidad poblana.

Noticia relacionada: Accidente entre un Auto y una Camioneta de Lujo en Puebla

Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras quienes atendieron el siniestro e implementaron un cierre parcial de la circulación para poder retirar la unidad.

En la camioneta viajaban dos personas, quienes tras el siniestro quedaron tendidos ya sin signos vitales sobre la carpeta asfáltica del tramo carretero antes mencionado.

Conductora Muere por Caída desde el Puente Totolapa en Huauchinango

Vuelca camión que transportaba verduras en la carretera Tulancingo-Tihuatlán en Puebla

La madrugada de este mismo martes un camión que transportaba verduras terminó volcado sobre la carretera Tulancingo-Tihuatlán cerca del kilómetro 145+000 en el estado de Puebla.

Al lugar de los hechos llegaron también elementos de la Guardia Nacional de Carreteras quienes implementaron el cierre parcial de circulación para poder retirar la unidad siniestrada y la mercancía que terminó sobre la vialidad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud del conductor que manejaba la unidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ