Asesinan a Balazos a Dos Hombres en Acatzingo, Puebla; Un Más Sobrevivió con Heridas

Un ataque armado registrado en el municipio poblano de Acatzingo, dejó como saldo dos hombres sin vida y otro más gravemente herido, lo anterior provocó fuerte movilización de corporaciones policiales y autoridades ministeriales.

La agresión ocurrió la tarde del sábado 23 de mayo en la calle 12 poniente, en el Barrio de el Calvario, donde sujetos armados abrieron fuego contra las víctimas.

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Vecinos de la zona alertaron a los números de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que al sitio arribaron elementos de la policía municipal, estatal y paramédicos.

En el lugar, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que dos hombres ya no contaban con signos vitales, mientras que una tercera persona fue trasladada de emergencia a un hospital de la región debido a la gravedad de sus heridas.

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La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación.

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Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque.

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Con información de N+

JAPR