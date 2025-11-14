Asesinan a Balazos a Dos Personas en una Junta Auxiliar de Puebla Capital

La tarde de este viernes 14 de noviembre de 2025 se reportó el asesinato de dos personas a balazos en la colonia 2 de Marzo de La Resurrección, junta auxiliar del municipio de Puebla.

Cerca de las 18:00 horas, vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego, mismas que dejaron como resultado a dos individuos inertes sobre las calles de esta demarcación.

Tras el reporte sobre este doble homicidio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, llegaron al lugar para acordonar la zona y permitir a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar los levantamientos de los cadáveres.

Hasta el momento se desconoce las identidades de las víctimas, así como la mecánica de los asesinatos, por lo que se espera que las autoridades den más detalles del suceso en las próximas horas.

Un hombre y un menor de edad fueron asesinados en la colonia La Florecita ubicada en el municipio de Chietla en Puebla; Luego de ocho meses de este suceso, se logró detener a uno de los presuntos responsables, identificado como David "N".

De acuerdo a las investigaciones, el doble homicidio ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando David "N" junto a otras tres personas interceptaron a las víctimas en inmediaciones de la colonia antes referida.

Los sujetos comenzaron a disparar en diversas ocasiones dejando gravemente heridos a los dos hombres, más tarde cuerpos de emergencias arribaron al sitio y confirmaron que ya no contaban con signos vitales, y que uno de ellos aún era menor de edad.

