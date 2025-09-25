Sujeto Apuñala y Asesina a otro Hombre durante una Discusión en Puebla

Un sujeto identificado como Edgar Arturo “N” asesinó a un hombre con un objeto punzocortante después de protagonizar una discusión en la colonia La Ciénega de la ciudad de Puebla, por lo que fue sentenciado a más de 27 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

El Tribunal de Alzada confirmó este jueves 25 de septiembre de 2025, la sentencia de primera instancia con base en los argumentos vertidos por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en contra de Edgar Arturo “N”, quien permanecerá más de 27 años en prisión, por su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, en agravio de un hombre en la ciudad de Puebla.

Luego del análisis respectivo, el Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia en todos sus términos.

Edgar Arturo “N” mató a su víctima con un objeto punzocortante en la colonia La Ciénega, Puebla

Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2020, cuando la víctima se encontraba en compañía de Edgar Arturo “N”, en las inmediaciones de la avenida Librado Rivera, edificio E, de la colonia La Ciénega, en Puebla Capital, donde se generó una discusión que derivó en que el señalado ingresara a su domicilio, regresara con un objeto punzocortante y agrediera a la víctima en repetidas ocasiones, quien posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

Tras quedar a disposición de la autoridad judicial y llevarse a cabo las etapas procesales correspondientes, el 14 de mayo de 2024 se dictó una sentencia condenatoria en su contra de 27 años y 6 meses de prisión, no obstante, la defensa interpuso un recurso de apelación.

