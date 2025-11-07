Cae "El Carretas" Objetivo Prioritario Federal Ligado al Huachigas y Robo a Transporte en Puebla

Duro golpe contra el huachigas en los estados de Puebla y Tlaxcala; Fue detenido Enrique "N" alias "El Carretas" considerado objetivo prioritario del estado y la federación por su presunto liderazgo en hechos delictivos.

La banda criminal conocida como "El Carretas" se dedica a la extracción y comercialización ilegal de gas LP (huachigas) en la zona limítrofe del estado poblano y tlaxcalteca.

"El Carretas" estaría vinculado en robos a transporte de carga y cobro de piso en Puebla y Tlaxcala

Luego de investigaciones y labores de de inteligencia con trabajo de campo, se determinó que el hoy aprehendido presuntamente encabezaba este grupo delictivo; Por lo que, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), se llevó acabo su detención.

De acuerdo a las autoridades, esta estructura criminal estaría vinculada con diversos hechos de violencia y robos de transporte de carga en el tramo Río Frío–San Martín Texmelucan, además de actividades de extorsión y cobro de piso en los municipios de San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, Españita, Benito Juárez y zonas colindantes con Tlaxcala.

Enfrentamiento entre Defensa y grupo criminal "El Carretas" en San Matías Tlalancaleca, Puebla

El pasado 1 de noviembre se reportó un enfrentamiento entre presuntos integrantes de "El Carretas" y elementos de la Secretaría de la Defensa en San Matías Tlalancaleca, Puebla.

Los primeros reportes indicaron que un grupo armado a bordo de una camioneta se encontraba escoltando una pipa con huachicol, cuando se encontraron con los elementos de seguridad por lo que se desató un enfrentamiento.

Aseguraron una Pipa y 17 Mil Litros de Combustible Robado

En el lugar tres hombres fueron detenidos y dijeron ser parte del grupo "El Carretas"; Este hecho pudo ser clave para la detención de su presunto líder quien fue puesto a disposición de un Ministerio Público este 7 de noviembre.

Debido a estos hechos delictivos, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron una carpeta de investigación para que los detenidos sean castigados conforme lo dicte la ley en caso de comprobar su culpabilidad.

Con información de la Fiscalía General del Estado

MCS