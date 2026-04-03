Eliminan Seis Hornos Clandestinos de Madera en Santiago Xalitzintla, Puebla

Este viernes 3 de abril de 2026 se dio a conocer la eliminación de seis hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de madera en el municipio poblano de Santiago Xalitzintla.

De igual manera fueron aseguradas dos retroexcavadoras abandonadas en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl dentro de la demarcación de San Nicolás de los Ranchos.

Noticia relacionada: Aseguran Camioneta con Troncos Presuntamente Talados Ilegalmente en Puebla

Eliminan seis hornos clandestinos para deshidratar madera en Santiago Xalitzintla, Puebla

Derivado de diversos operativos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla eliminó seis hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de madera y aseguró dos retroexcavadoras relacionadas con delitos contra el medio ambiente.

La primera intervención se registró en el municipio de Santiago Xalitzintla, donde la Policía Estatal Forestal realizó diversas labores para inhabilitar los seis hornos que operaban sin los permisos correspondientes.

Por otra parte, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl en la demarcación de San Nicolás de los Ranchos, fueron ubicadas dos retroexcavadoras en estado de abandono, presuntamente empleadas para actividades ilegales de minería.

La SSP Puebla hace un llamado a la ciudadanía para reportar ante el número de denuncia anónima 089 cualquier actividad que atente contra los recursos naturales del estado.

Decomisan 97 troncos talados ilegalmente en Teziutlán, Puebla

El pasado 25 de marzo se dio a conocer el aseguramiento de 97 troncos de pino presuntamente talados ilegalmente en la comunidad de Ixtahuiata del municipio poblano de Teziutlán.

Incendio Forestal en Horno Clandestino de Carbón en Bosque de Tlachichuca, Puebla

Además del decomiso de los rollos, fueron detenidos Brandon “N” y Raúl “N”, además del decomiso de un camión de plataforma donde se estaba trasladando la mercancía.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ