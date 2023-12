¡Saca el Cobertor! Prevén Temperaturas de Hasta 4 Grados en Puebla

En los próximos días, descenderá la temperatura en el estado de Puebla hasta los 4 grados, de acuerdo al pronóstico meteorológico emitido por esta Coordinación se prevén días y noches frías, por lo que se le hace un llamado a la población a abrigarse de manera adecuada y utilizar cubrebocas.

Para el día de hoy se espera una mínima de 5 y una máxima de 14 °C, mientras que para el día viernes la temperatura será de 6 y 14 °C y para el día sábado 16 de diciembre la temperatura será de hasta 4 grados y 14 °C. Por su parte en la zona del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépec, el pronóstico será de -9°C.

Es importante seguir las cuentas oficiales de Protección Civil de Puebla, CONAGUA Clima, así como los reportes meteorológicos, para evitar caer en información falsa.

Se recomienda que para estas bajas temperaturas se use ropa abrigadora, consumir alimentos ricos en vitamina C y D, tomar abundante de líquidos, cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío y si tienes alguna infección respiratoria no te automediques, acude al médico.

Con información de Protección Civil Estatal Puebla

ALGV