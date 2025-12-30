Vehículos Foráneos en la Mira del Monitor Vial 2025 de Puebla ¿En Qué Consiste el Operativo?

Desde hace varios días comenzó la implementación del Operativo denominado Monitor Vial, diseñado y aplicado por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla (SMT) para la detección y sanción con multa a conductores que excedan los límites de velocidad con "vehículos foráneos".

Con el objetivo de que los automovilistas conduzcan de manera responsable, personal de la dependencia implementa el operativo que se aclaró que no es una medida recaudatoria.

Operativo Monitor Vial se implementa para erradicar los accidentes por exceso de velocidad en Puebla

Los dispostivos viales que ya se ven en principales vialidades de la zona metropolitana buscan prevenir percances viales, reducir riesgos y proteger la vida de quienes transitan por la ciudad.

De forma aleatora implementan revisión de estatus a vehículos foráneos. Foto: X @MTGobPue

La finalidad es respetar los límites de velocidad sin importar el origen de las placas. En la Recta a Cholula y otras avenidas, ya hay presencia de Policía Estatal y personal de Movilidad y Transporte para realizar una revisión aleatoria de vehículos con placas foráneas.

Los agentes viales tienen la facultad para marcar el alto a conductores, para implementar una revisión del estatus del vehículo con placas de otro estado.

¿En qué consiste el operativo de Monitor Vial contra Vehículos Foráneos en Puebla?

Personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, puede solicitar al automovilista sus documentos para verificar la vigencia de la licencia y tarjeta de circulación.

Además, la matrícula es sometida a revisión para cotejar con el registro de fotoinfracciones, para revelar si la unidad a incurrido en exceso de velocidad y ha sido captado por el sistema de fotomulta de la ciudad de Puebla.

Operativo Monitor Vial a Placas Foráneas a Exceso de Velocidad

Advirtieron que cámaras detectarán a quienes excedan ese límite, y más adelante serán detenidos para aplicar la sanción correspondiente. En caso de detectar irregularidades, la autoridad puede imponer una sanción que consiste en una multa económica.

