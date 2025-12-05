Muere Otro Estudiante de la BUAP en Puebla; Suman Cinco Alumnos Muertos en Menos de un Mes

En un lamentable accidente en motocicleta, un estudiante de la preparatoria del Complejo Regional Centro sede Amozoc de la BUAP, perdió la vida el pasado 3 de diciembre.

La víctima mortal fue identificado como Miguel López Prado quien era parte de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

El joven se trasladaba a bordo de una motocicleta que era conducida por otro hombre, cuando de repente el conductor perdió el control y terminaron en el pavimento, muy cerca de la preparatoria de Amozoc.

De inmediato el alumno fue traslado a un hospital para intentar estabilizarlo, pero lamentablemente los esfuerzos no bastaron pues Miguel no resistió y terminó perdiendo la vida.

El Complejo Regional Centro emite condolencias por fallecimiento de alumno de preparatoria en Amozoc

A través de redes sociales el Complejo Regional Centro de la BUAP confirmó el fallecimiento del estudiante y emitió sus más sinceras condolencias para sus familiares; Esto agregaron.

Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia, compañeros y comunidad educativa, y extendemos nuestras condolencias con respeto y solidaridad.

La cuenta oficial de la BUAP también se unió a la pena compartiendo una esquela en donde mostraron su solidaridad con sus familiares, amigos y condiscípulos.

Esta muerte conmocionó a la comunidad estudiantil pues esta sería el quinto alumno de la BUAP en perder la vida en menos de un mes en el estado de Puebla.

Suman cinco alumnos de la BUAP muertos en accidentes en Puebla en menos de un mes

El pasado 30 de noviembre se confirmó la muerte de Alexandra Abigail Narváez Lara de 18 años quien era estudiante de la Licenciatura en Derecho del Complejo Regional Centro (CRC) en la sede de Cuidan Serdán en Puebla.

La joven murió ahogada luego de ingresar al río de Pancho Poza en el municipio de Altotonga, Veracruz; Un grupo de rescatistas sacó su cuerpo del afluente y lamentablemente ya no pudieron salvarle la vida.

El 25 de noviembre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla subió la esquela de su estudiante Edgar Armando Medina Enriquez, quien se encontraba cursando la maestría en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras.

Aunque no se supo más detalles de su fallecimiento, la institución expresó las condolencias para la familia Medina Enriquez, amigos y compañeros.

El 23 de noviembre un accidente en Tehuacán dejó sin vida a Vanelly Sarahi Ramírez Martínez, estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en el Complejo Regional del Sur.

La alumna de la BUAP habría salido de fiesta con un grupo de amigos, sin embargo, terminaron impactando su unidad contra la barda de una vivienda, provocando que las lesiones por el choque la dejaran sin vida.

El 2 de noviembre murió Irvin García Quintero, de 18 años de edad, quien era estudiante del Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la BUAP. Un conflicto vial en la Laguna de San Baltazar le costó la vida al joven pues presuntamente murió tras ser golpeado y arrollado.

Finalmente Miguel López Prado sería el quinto estudiante de la BUAP en morir en un trágico accidente, esto en el municipio de Amozoc, Puebla.

Con información de Maggie Castillo

MCS