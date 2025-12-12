Excomandante que Presuntamente Ayudó a un Delincuente Fue Vinculado a Proceso en Puebla
Alejandro "N" también habría amenazado a una mujer con un arma de fuego para que no denunciara hechos realizados por Federico "N" alias "El Patuleco".
Este viernes 12 de diciembre de 2025 se dio a conocer que fue vinculado a proceso Alejandro “N”, excomandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por presuntamente ser omiso en la investigación de un hecho de desaparición forzada en Puebla.
El hoy detenido ya había sido vinculado por el delito de intimidación, ya que habría acudido al domicilio de una mujer para amedrentarla con un arma de fuego para que no denunciara hechos respecto a actividades delictivas cometidas por Federico “N” alias “El Patuleco”.
Vinculan a proceso a Alejandro “N”, excomandante de la AEI en Puebla por ser omiso en investigación
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el Juez de Control consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, acreditan la probable responsabilidad de Alejandro “N” en delitos cometidos en la Procuración y Administración de Justicia.
Según los argumentos expuestos por la FGE Puebla durante la audiencia, Alejandro “N”, habría sido omiso en realizar actos de investigación en un hecho de desaparición de una persona, ordenados por el Agente del Ministerio Público, sin que existiera causa fundada para ello.
El Juez determinó que los elementos presentados, fueron suficientes para iniciar proceso formal en su contra, por lo que, determinó su vinculación a proceso y continuará con prisión preventiva justificada.
Excomandante de la AEI ya había sido vinculado a proceso por intimidación en Puebla
Cabe recordar que Alejandro “N”, excomandante de la AEI, fue detenido el pasado 28 de julio en la ciudad de Puebla y ya había sido vinculado a proceso por el delito de intimidación.
El hoy imputado presuntamente acudió al domicilio de una persona para amedrentarla utilizando un arma de fuego, además de amenazarla para que no denunciara hechos respecto a las actividades ilícitas que realizaba un sujeto identificado como Federico "N", alias “El Patuleco”.
