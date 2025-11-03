Sujeto Mató a Mujer a Golpes en este Pueblo Mágico de Puebla

Este lunes 3 de noviembre de 2025 Federico “N” fue sentenciado a 50 años de prisión por el feminicidio de Ángeles “N” en el municipio de Zacatlán, Puebla.

El sujeto asesinó a golpes a la mujer al interior de su domicilio, aunque las autoridades no esclarecieron la relación o parentesco entre el feminicida y la víctima.

Federico “N” es sentenciado a 50 años de prisión por feminicidio de Ángeles “N” en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, obtuvo este lunes una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Federico “N”, de 53 años de edad, tras acreditar su responsabilidad penal en la comisión del delito de feminicidio, cometido en el municipio de Zacatlán.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2024, cuando la víctima, Ángeles “N”, y el hoy sentenciado se encontraban en su domicilio particular. Durante una discusión, el imputado ejerció violencia física contra la víctima, causándole lesiones que resultaron fatales.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró de forma integral las pruebas aportadas por el Ministerio Público, determinando la responsabilidad penal de Federico "N", y dictó la sentencia de 50 años de prisión, así como la reparación del daño moral y material en favor de los familiares de la víctima.

Con información de FGE Puebla

GMAZ