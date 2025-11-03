Sujeto Mató a Mujer a Golpes en este Pueblo Mágico de Puebla
N+
Ángeles "N" fue víctima de feminicidio en el municipio de Zacatlán tras ser asesinada a golpes por Federico "N" durante una discusión.
COMPARTE:
Este lunes 3 de noviembre de 2025 Federico “N” fue sentenciado a 50 años de prisión por el feminicidio de Ángeles “N” en el municipio de Zacatlán, Puebla.
El sujeto asesinó a golpes a la mujer al interior de su domicilio, aunque las autoridades no esclarecieron la relación o parentesco entre el feminicida y la víctima.
Noticia relacionada: Niño de 12 Años se Metió a Robar a una Casa en Puebla y Apuñaló a una Mujer
Federico “N” es sentenciado a 50 años de prisión por feminicidio de Ángeles “N” en Zacatlán, Puebla
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, obtuvo este lunes una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Federico “N”, de 53 años de edad, tras acreditar su responsabilidad penal en la comisión del delito de feminicidio, cometido en el municipio de Zacatlán.
Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2024, cuando la víctima, Ángeles “N”, y el hoy sentenciado se encontraban en su domicilio particular. Durante una discusión, el imputado ejerció violencia física contra la víctima, causándole lesiones que resultaron fatales.
El Tribunal de Enjuiciamiento valoró de forma integral las pruebas aportadas por el Ministerio Público, determinando la responsabilidad penal de Federico "N", y dictó la sentencia de 50 años de prisión, así como la reparación del daño moral y material en favor de los familiares de la víctima.
Hallan sin vida a mujer y niño en Sanctórum de Lazáro Cárdenas, Tlaxcala
Una mujer y un niño fueron hallados sin vida en la comunidad de Francisco Villa, perteneciente al municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, en la zona limítrofe entre Tlaxcala e Hidalgo; investigan posible feminicidio y homicidio calificado.
De acuerdo con reportes policiacos, los cuerpos presentaban signos de violencia, el menor de entre 10 y 12 años de edad, tenía heridas visibles en el rostro y un corte profundo en el cuello, mientras que la mujer, de aproximadamente 40 años, mostraba golpes y marcas en las manos.
Historias recomendadas:
- Sujeto Asesina a Golpes a su Madre al Interior de su Domicilio en Puebla
- Mujer Va a la Estética y Termina Apuñalada por su Expareja en Puebla
- Fue Aprehendido en Estados Unidos un Sujeto que Presuntamente Mató a su Prima en Puebla
Con información de FGE Puebla
GMAZ