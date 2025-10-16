Muere Mujer Agente de Guardia Nacional durante Supuestas Prácticas de Tiro en Acapulco, Guerrero

La muerte de una joven poblana, identificada como Stephania Carmona Rojas, agente en activo de la Guardia Nacional (GN) , ha generado indignación y exigencias de justicia. La mujer habría sido asesinada por un sargento en el campo de tiro.



Su familia asegura que no fue accidente, sino presunto feminicidio dentro de las instalaciones de la propia corporación en Guerrero, en el 51 Batallón.

La familia de Stephany Carmona Rojas pide justicia por el supuesto accidente. Foto: Facebook Mi Ciudad Ajalpan Puebla

Investigan presunto feminicidio de joven poblana agente de la Guardia Nacional en Guerrero

Stephania Carmona Rojas, originaria de Ajalpan en Puebla, perdió la vida durante una supuesta práctica de tiro en la base de la Guardia Nacional en la zona Diamante de Acapulco.

De acuerdo con el reporte oficial, habría recibido un impacto de bala accidental, sin embargo, familiares y amigos ponen en duda esa versión y señalan que fue víctima de una agresión directa.

Mujer que Buscaba a su Hija fue Asesinada en Puebla

Testimonios apuntan a un presunto responsable, un sargento segundo identificado como Yair Manuel “N”, quien según la Fiscalía de Guerrero, se encuentra prófugo de la justicia.

Noticia relacionada: Justicia por Feminicidio de Gabriela Aline; Prometido Es Sospechoso de Inyectarle una Sustancia

Piden justicia para Stephania Carmona Rojas quien recibió un balazo en la cabeza en Acapulco, Guerrero

La familia de Stephania viajó hasta Acapulco para reclamar el cuerpo, pero denunció retrasos en la entrega y falta de información por parte de las autoridades federales.

El Gobierno Municipal de Ajalpan condenó el hecho y exigió investigación exhaustiva que garantice justicia y castigo para el responsable.

Confirman muerte de joven poblana en el 51 Batallón de Acapulco, Guerrero. Foto: Gobierno de Ajalpan

Hasta el momento, ni la Guardia Nacional (GN) ni la Fiscalía General de la República (FGR) han emitido postura sobre el caso. La historia de Stephania Carmona Rojas refleja una dolorosa realidad, la de mujeres que mueren esperando justicia, incluso dentro de las instituciones creadas para protegerlas.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

JAPR