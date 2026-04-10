Un Hombre Fue Detenido en Puebla por No Pagar la Pensión Alimentaria de sus Dos Hijos

Manuel "N" fue detenido en Puebla por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de sus dos hijos menores de edad.

El padre de las víctimas abandonó la vivienda donde habitaba su cónyuge para trasladarse al estado de Puebla en el 2013, sin embargo, a partir de ese momento dejó de cumplir con su responsabilidad de brindar alimentos y manutención.

Fiscalía de Tlaxcala detiene en Puebla a hombre por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria

La mujer denunció los hechos para que sus hijos tuvieran lo que les corresponde por derecho, ante esta denuncia, las autoridades tlaxcaltecas ejecutaron la orden de aprehensión.

Manuel "N" , fue detenido en el estado de Puebla en donde se le informaron sus derechos y el motivo de su aprehensión. Cabe destacar que no pagar la pensión alimenticia en México es un delito que conlleva sanciones penales y económicas.

El imputado deberá comprobar su inocencia ante este delito o de lo contrario podría recibir una pena de hasta cinco años en prisión además del pago de las cantidades adeudadas.

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Exhiben a hombre por supuesta falta de pago de pensión alimentaria en marcha de Tlaxcala

Durante la marcha del 8 de marzo de 2026 se puso en la mesa la problemática del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en Tlaxcala, esto luego de que un hombre fuera exhibido.

Exhibieron a Hombre por No Pagar la Pensión Alimentaria durante la Marcha 8M de Tlaxcala

El masculino se encontraba participando dentro de un contigente simulando que estaba amarrado; En ese momento llegó su expareja y le reclamó el pago de la pensión alimentaria para su hijo.

La mujer comenzó a gritar sus inconformidad en contra de Juan Judas "N" por lo que él terminó retirándose del lugar; A pesar de que la expareja asegura que él no se hacía cargo de su pequeño, el hombre dio a conocer en redes sociales su postura en contra.

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Con información de N+

MCS