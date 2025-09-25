Familia se Hospeda en Hotel de Puebla y Sufre Secuestro Virtual; Les Pedían 300 Mil Pesos

Una familia de cuatro integrantes fue víctima de un secuestro virtual cuando se hospedaban en un hotel del Centro Histórico de Puebla.

La llamada de un delincuente provocó pánico entre los familiares quienes planeaban quedarse un par de días en la ciudad.

El hombre se identificó como miembro de un grupo delictivo y mantuvo incomunicados a los cuatro turistas bajo la instrucción de no salir de su habitación.

Además, les exigió la cantidad de 7 mil pesos, mientras que los delincuentes obtenían más datos de otros familiares de las víctimas mediante videollamadas.

Al día siguiente, contactaron a un pariente suyo en la Ciudad de México y le hicieron creer que tenían secuestrada a su familia.

Exigen 300 mil pesos a familiar de la CDMX por supuesto secuestro virtual en Puebla

Para presionarlo, los delincuentes le pidieron 300 mil pesos a cambio de la “liberación” y le mostraron fotografías de los afectados.

A pesar de la amenazas, el familiar decidió pedir apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) quienes de inmediato dio inicio con un operativo de búsqueda.

Las autoridades lograron localizar a la familia encerrada en una habitación de un hotel del Centro Histórico de Puebla poniendo fin con la comunicación con los delincuentes.

Las personas afectadas fueron rescatadas y trasladadas a oficinas de la Fiscalía General del Estado donde recibieron contención emocional y asesoría jurídica, sin embargo, no quisieron presentar una denuncia formal.

Existen 15 carpetas de investigación por casos de secuestro virtual en Puebla

En la ciudad de Puebla se han reportado incidentes de secuestro virtual y extorsión telefónica donde las víctimas han sido localizadas ilesas gracias a la intervención oportuna de la Fiscalía General del Estado en colaboración con otras autoridades.

Según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han abierto 15 carpetas de investigación por casos de secuestro virtual hasta el momento.

Las autoridades recomiendan no proporcionar información personal o bancaria por teléfono, validar con familiares la seguridad de la víctima antes de dar cualquier paso, no efectuar transferencias sin verificar la verdad de la amenaza, y denunciar de inmediato a las instituciones correspondientes cuando se reciba una llamada sospechosa.

Con información de Héctor Rangel

MCS