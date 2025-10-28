Alerta por Frente Frío 11 en Puebla: Se Prevén Lluvias y Heladas con Temperaturas de Hasta 4º C
Se prevén bajas temperaturas, heladas, lluvias, tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento ante la llegada del Frente Frío No. 11 en Puebla.
Municipios de Puebla fueron alertados por la llegada del Frente Frío No. 11 en el cual se pronostican bajas temperaturas, lluvias y posibles heladas en distintas regiones del estado. Te decimos cuándo comenzará y las zonas que podrían ser las más afectadas.
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres emitió un oficio de alertamiento a las y los alcaldes de los 217 municipios de Puebla respecto al avance del Frente Frío No. 11 el cual se prevé que alcance las temperaturas mínimas de entre 4ºC y 6º C.
Las autoridades municipales deberán activar los protocolos preventivos para mantener informada a la población ante cualquier descenso térmico, chubascos, tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento, principalmente en la región norte de la entidad.
Frente Frío 11 en Puebla: Cuándo comienza y qué zonas están en riesgo
El Frente Frío No. 11 se prevé que permanezca en la entidad poblana los días miércoles 29 de octubre, jueves 30 de octubre y viernes 30 de octubre del presente año.
Las temperaturas más bajas se pronostican en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco y Angelópolis; Además en las zonas serranas se esperan lluvias moderadas a fuertes.
Debido a este pronóstico del clima, las autoridades del Gobierno Estatal, Municipal y Federal, permanecerán en la región norte de la entidad para brindar apoyo y estar pendientes ante cualquier contingencia que pudiera presentarse por precipitaciones pluviales.
Noticias relacionada: Niño de Cinco Años y Adulto Mayor Siguen Desaparecidos por Lluvias en la Sierra Norte de Puebla
Recomendaciones ante llegada del Frente Frío 11 en Puebla
Protección Civil hizo un llamado a la población para que sigan las recomendaciones de las autoridades competentes y los invita a mantenerse abrigados adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, mantener ventilación en espacios cerrados si se utilizan calefactores y evitar el uso de anafres en estos lugares.
Debido a las posibles lluvias y heladas, se deben extremar precauciones a la hora de manejar, principalmente al transitar por caminos rurales o zonas montañosas, ante el riesgo de deslaves o caída de material de arrastre. También se sugiere evitar cruzar ríos, arroyos o vados durante las precipitaciones, y reportar árboles, postes o estructuras dañadas a las autoridades locales.
