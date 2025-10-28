Alerta por Frente Frío 11 en Puebla: Se Prevén Lluvias y Heladas con Temperaturas de Hasta 4º C

Municipios de Puebla fueron alertados por la llegada del Frente Frío No. 11 en el cual se pronostican bajas temperaturas, lluvias y posibles heladas en distintas regiones del estado. Te decimos cuándo comenzará y las zonas que podrían ser las más afectadas.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres emitió un oficio de alertamiento a las y los alcaldes de los 217 municipios de Puebla respecto al avance del Frente Frío No. 11 el cual se prevé que alcance las temperaturas mínimas de entre 4ºC y 6º C.

Las autoridades municipales deberán activar los protocolos preventivos para mantener informada a la población ante cualquier descenso térmico, chubascos, tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento, principalmente en la región norte de la entidad.

Frente Frío 11 en Puebla: Cuándo comienza y qué zonas están en riesgo

El Frente Frío No. 11 se prevé que permanezca en la entidad poblana los días miércoles 29 de octubre, jueves 30 de octubre y viernes 30 de octubre del presente año.

Las temperaturas más bajas se pronostican en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco y Angelópolis; Además en las zonas serranas se esperan lluvias moderadas a fuertes.

Debido a este pronóstico del clima, las autoridades del Gobierno Estatal, Municipal y Federal, permanecerán en la región norte de la entidad para brindar apoyo y estar pendientes ante cualquier contingencia que pudiera presentarse por precipitaciones pluviales.

Noticias relacionada: Niño de Cinco Años y Adulto Mayor Siguen Desaparecidos por Lluvias en la Sierra Norte de Puebla

Recomendaciones ante llegada del Frente Frío 11 en Puebla

Protección Civil hizo un llamado a la población para que sigan las recomendaciones de las autoridades competentes y los invita a mantenerse abrigados adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, mantener ventilación en espacios cerrados si se utilizan calefactores y evitar el uso de anafres en estos lugares.

Helada de -4º C Dejó Pintado de Blanco a un Municipio Poblano

Debido a las posibles lluvias y heladas, se deben extremar precauciones a la hora de manejar, principalmente al transitar por caminos rurales o zonas montañosas, ante el riesgo de deslaves o caída de material de arrastre. También se sugiere evitar cruzar ríos, arroyos o vados durante las precipitaciones, y reportar árboles, postes o estructuras dañadas a las autoridades locales.

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS