Alertan en Puebla por Frente Frío 19; Se Esperan Temperaturas Bajo Cero

Pronostican lluvias y bajas temperaturas por Frente Frío 19 en Puebla

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) el frente frío número 19 que ingresó al país por el Golfo de México, ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en la Sierra Nororiental de Puebla, así como precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en el Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra, así como regiones de Puebla cercanas a la Angelópolis.

Se espera también viento de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 30 a 50 km/h en la entidad, mientras que se prevé para la mañana y la noche ambiente de frío a muy frío, con temperaturas que van de los -5 a 0 ºC.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la suspensión de clases y de actividades escolares para proteger a la niñez y juventud en Puebla, luego de la advertencia de Protección Civil por el arribo del Frente Frío número 18, que incluyó bajas temperaturas, ráfagas intensas y precipitaciones.

Este lunes 8 de diciembre de 2025 no habrá actividades académicas en cinco mil 836 planteles de 64 municipios de las regiones Sierra Norte y Nororiental.

La SEP informó que se garantizará la enseñanza a distancia a más de 407 mil estudiantes, respaldados por más de 22 mil docentes, quienes implementarán tareas en casa, cuadernillos y actividades según cada grado.

