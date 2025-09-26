Dos Hombres Fueron Asesinados con Navaja frente a sus Novias en Puebla

Un hombre fue investigado por la agresión en contra de dos personas en la Colonia Lomas del Sur en Puebla capital, ocurrida hace 3 años. Al comprobarse los datos prueba, fue sentenciado por doble homicidio.

Gerardo "N" es responsable de dicho delito perpetrado el 29 de octubre de 2022, cuando sus víctimas transitaban con sus novias sobre la avenida 2 sur y Calle 7 de Enero.

Encarcelan a sujeto por atacar con navaja a dos hombres frente a sus Novias en la Colonia Lomas del Sur

El sujeto quien viajaba en un vehículo tipo Chevy en compañía de otros hombres, ofendieron a las mujeres. Posteriormente, Gerardo "N" descendió de la unidad y atacó con una navaja a los masculinos provocándoles lesiones que agravaron su estado de salud hasta la muerte.

Pasará 15 años en la cárcel Gerardo "N" por doble homicidio en grado de tentativa

La autoridad judicial impuso una pena privativa de la libertad de 15 años y 10 meses, en contra Gerardo "N", como responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en contra de dos hombres.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) aportó los datos de prueba necesarios para que el Juez de Control dictaminara la sentencia del hombre, quien con cuchillo le provocó la muerte a dos personas en la Colonia Lomas del Sur.

