Sujeto Mata a Mujer con un Objeto Punzocortante Saliendo de una Discoteca en Puebla

Este martes 11 de noviembre de 2025 quedó firme la sentencia de 15 años de cárcel contra Guillermo “N” por el homicidio de una mujer en el Pueblo Mágico de Zacatlán.

El hoy sentenciado atacó a su víctima con un objeto punzocortante saliendo de una discoteca en la zona centro de dicho municipio, dejándole heridas graves que le provocaron la muerte.

Sentencian a Guillermo “N” por el homicidio de una mujer saliendo de una discoteca en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que quedara firme la sentencia de 15 años de prisión dictada en contra de Guillermo “N”, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio simple intencional, en agravio de una mujer en el municipio de Zacatlán.

El 28 de diciembre de 2014, la víctima salió de una discoteca ubicada en la colonia Centro del municipio de Zacatlán, en compañía de sus familiares. En ese momento, se suscitó un altercado con el homicida, quien atacó a las personas con un instrumento punzocortante, causando lesiones a la joven que posteriormente le provocaron la muerte en un hospital.

Derivado de estos hechos, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una sentencia de 15 años de prisión contra el agresor, sin embargo, la defensa del interpuso recurso de apelación.

Una vez valorados los argumentos expuestos, el Tribunal de Alzada determinó confirmar la sentencia de origen, por lo que ésta quedó firme.

Sujeto asfixia a su pareja sentimental en la colonia Santa Bárbara Sur de Puebla

Este martes Moisés “N” fue sentenciado a 45 años de cárcel por el delito de feminicidio, luego de asesinar mediante asfixia a su pareja sentimental en la colonia Santa Bárbara Sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el ahora sentenciado sostuvieron una discusión que derivó en agresiones físicas; durante el altercado, el masculino se colocó sobre la mujer y comenzó a asfixiarla hasta privarla de la vida.

Con información de FGE Puebla

GMAZ