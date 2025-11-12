Sentencian a Sujeto que Intentó Asfixiar a una Niña de Siete Años en Puebla

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, Guillermo “N” fue sentenciado a más de 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra una menor de siete años de edad en la colonia Infonavit Amalucan de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy recluso intentó asfixiar a la niña en el lugar antes mencionado, sin embargo, la madre de la víctima logró darse cuenta de la agresión logrando evitar que se consumara el crimen.

Sentencian a Guillermo “N” por tentativa de homicidio contra una menor de edad en la colonia Infonavit Amalucan de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que quedara firme la sentencia de más de 15 años de prisión, en contra de Guillermo “N”, penalmente responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de una menor de edad, ocurrido en la ciudad de Puebla.

El 16 de noviembre de 2023, la víctima de siete años de edad, salió del local de jarcería de su madre, ubicado en Infonavit Amalucan, dirigiéndose a su domicilio que se encontraba cerca de la zona.

En el trayecto, fue interceptada por Guillermo "N", quien la sometió rodeando su cuello con sus brazos hasta que casi perdió el conocimiento, intentando privarla de la vida, sin embargo, la mamá de la víctima logró evitar que el hecho se consumara.

Derivado de lo anterior, el 18 de septiembre de 2025, el agresor fue sentenciado por el Tribunal de Enjuiciamiento a 15 años y 10 días de prisión, siendo ratificada este miércoles.

Sentencian a sujeto por asesinar a menor de edad en San Martín Texmelucan, Puebla

Un hombre identificado como Juan José "N" fue sentenciado por su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado en contra de un menor de cinco años, lesiones en agravio de una niña y violencia familiar en San Martín Texmelucan, Puebla.

Juan José "N" ejerció actos de violencia física en contra de un niño de cinco años edad dejándolo gravemente herido y que posteriormente le causaron la muerte.

La hermana del menor de cuatro años edad también fue agredida físicamente por quien fungía como su padrastro, quedando con heridas que pusieron en riesgo su vida.

Homicidio del Menor David N en Chiautempan Tlaxcala Sigue sin Esclarecerse

El hoy sentenciado también fue acusado de ejercer violencia familiar en contra de su pareja y madre de los menores.

