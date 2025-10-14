Sujeto Intenta Asesinar a una Niña de Siete Años en Plena Vía Pública de Puebla

Un hombre identificado como Guillermo "N" fue sentenciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de una menor de siete años en el municipio de Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) recabó las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad penal de Guillermo "N" de 38 años de edad luego de intentar asesinar a una niña en inmediaciones del Infonavit Amalucan.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, el 16 de noviembre de 2023, la víctima se encontraba en inmediaciones de la colonia antes mencionada, cuando de repente fue interceptada por el hombre quien de manera descontrolada la agredió fisicamente tomándola por el cuello, intentando privarla de la vida.

Noticia relacionada: Niña de un Año Fue Asesinada por su Madre por no Dejar de Llorar en Puebla

Detienen a Guillermo "N" por intento de homicidio en agravio de una niña en Infonavit Amalucan

La madre de la menor logró pedir ayuda para que detuvieran la agresión que estaba terminando con la vida de su pequeña, por lo que el agresor no obtuvo su cometido.

Posteriormente fue detenido por las autoridades y continúo su proceso legal conforme lo dictó el Juez de Control; Finalmente, este 13 de octubre la autoridad judicial dictó una sentencia condenatoria de 15 años, 10 meses en prisión en contra de Guillermo "N" por el delito homicidio calificado en grado de tentativa.

Prisión contra los Responsables del Feminicidio de una Niña

Adolescente con discapacidad mental fue abusada cuando fue a una tienda en Puebla

Este 10 de octubre, Margarito "N" fue sentenciado a prisión luego de resultar culpable por el delito de violación equiparada en agravio de una menor de 14 años de edad con discapacidad mental en Puebla.

De acuerdo a los hechos, la adolescente fue agredida sexualemte por el hombre señalado, luego de que éste la llevara con engaños al cuarto de una tienda.

Esto sucedió en un negocio establecido en la colonia Ignacio Mariscal de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan el 14 de octubre de 2017; Luego de las pruebas recabadas por las autoridades se pudo constatar la culpabilidad en dicho delito de Margarito "N".

A pesar de que en 2020 se emitió un fallo condenatorio, este resultó impugnado por la defensa. Posteriormente el Tribunal de Alzada resolvió confirmar la sentencia, imponiendo una pena de 6 años, 6 meses de prisión, así como sanciones económicas destinadas a la reparación del daño moral y material causado a la víctima.

Historias recomendadas:

Con información de la Fiscalía General del Estado

MCS