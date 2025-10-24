Localizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre Flotando en el Río Alseseca de Puebla

Fue hallado el cuerpo de un hombre en el Río Alseseca que cruza por Puebla capital. La mañana del viernes 24 de octubre vecinos de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, perteneciente al municipio de Puebla, localizaron el cadáver de una persona en la superficie de la corriente.

El hallazgo se registró a la altura de la Avenida Alseseca y la Segunda Privada en el Barrio de San Miguel, por lo que vecinos solicitaron apoyo de autoridades.

Cuerpo Sin Vida Localizado en Río Alseseca San Francisco Totmihuacan

Investigan hallazgo de un cadáver en el Río Alseseca, a la altura de San Francisco Totimehuacan

Las diligencias del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para extraer el cuerpo que presentaba grado de descomposición, concluyeron cerca de la una de la tarde en San Francisco Totimehuacan.

Un hombre en calidad de desconocido fue localizado en San Francisco Totimehuacan. Foto: N+

Hasta el momento la persona que fue localizada sin vida en el Río Alseseca, permanece en calidad de desconocido.

Dejan restos humanos con mensaje de amenaza en la Tilostoc en Puebla

La madrugada del viernes fueron hallados restos humanos en bolsas sobre el camino a la junta auxiliar La Resurrección a la altura de la colonia Tlilostoc. Las personas quienes caminaban por la zona reportaron a los números de emergencia que abajo del Puente de Piedra había algo extraño.

Restos Humanos en Bolsas Camino La Resurrección Colonia Tlilostoc

Policías Estatales y Municipales, así como Ejército Mexicano confirmaron el hallazgo y acordonaron el área. En el sitio ubicaron una motocicleta que estaría relacionada con los hechos por lo que fue puesta a disposición de las autoridades.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR