Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Recta a Cholula y el Periférico de Puebla

Cerca del mediodía de este martes 24 de febrero autoridades de San Andrés Cholula en Puebla, atendieron el reporte de hallazgo de una persona sin vida en el distribuidor vial de la Recta a Cholula y el Periférico Ecológico.

Al punto acudieron policías municipales de la corporación, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) quienes confirmaron la presencia de restos humanos entre la maleza de la zona, que corresponden a un masculino.

Localizan cuerpo sin vida de una persona en estado de descomposición en la Recta a Cholula en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, la persona fallecida se encuentra en estado de descomposición. Policía Estatal y Municipal, así como elementos de Proximidad Vial acordonaron la zona en espera de personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Según el reporte de primeros respondientes, se descarta que la persona haya sido víctima de algún delito. Aparentemente el hallazgo se derivó de un hecho de tránsito, y el cuerpo del hombre llevaba más de 5 días en el lugar.

Con información de N+

JAPR