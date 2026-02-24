Inicio Puebla Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Recta a Cholula y el Periférico de Puebla

Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Recta a Cholula y el Periférico de Puebla

|

N+

-

Policías municipales de San Andrés Cholula acordonaron el distribuidor vial por el hallazgo de una persona sin vida.

Hallazgo de Cadáver en Estado de Descomposición en Recta a Cholula y Periférico Ecológico de Puebla

Acordonaron la lateral de la Recta a Cholula por hallazgo de restos humanos. Foto: @ciudadano_pue

COMPARTE:

Cerca del mediodía de este martes 24 de febrero autoridades de San Andrés Cholula en Puebla, atendieron el reporte de hallazgo de una persona sin vida en el distribuidor vial de la Recta a Cholula y el Periférico Ecológico.

Al punto acudieron policías municipales de la corporación, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) quienes confirmaron la presencia de restos humanos entre la maleza de la zona, que corresponden a un masculino.

Noticia relacionada: Abandonan Seis Cuerpos Sin Vida Maniatados en Huehuetlán El Grande de Puebla

Localizan cuerpo sin vida de una persona en estado de descomposición en la Recta a Cholula en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, la persona fallecida se encuentra en estado de descomposiciónPolicía Estatal y Municipal, así como elementos de Proximidad Vial acordonaron la zona en espera de personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Según el reporte de primeros respondientes, se descarta que la persona haya sido víctima de algún delito. Aparentemente el hallazgo se derivó de un hecho de tránsito, y el cuerpo del hombre llevaba más de 5 días en el lugar.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR

Inseguridad en Puebla
Cargando...
Inicio Puebla Hallazgo de cadaver en estado de descomposicion en recta a cholula y periferico ecologico de puebla