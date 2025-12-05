Localizan el Cuerpo Sin Vida de un Hombre a Orilla de la Autopista en Puebla

La tarde de este viernes fue localizado el cadáver de un hombre en los carriles centrales de la autopista México–Puebla, a la altura de la colonia México 83, en la ciudad de Puebla.

Automovilistas quienes circulaban por la zona reportaron la presencia del cuerpo, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Municipal arribaron al punto y procedieron a acordonar el área a la espera de peritos del instituto de ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Reportan hombre muerto en la autopista México-Puebla en la Colonia México 83

Hasta el momento se desconoce si la víctima presentaba huellas de violencia o si se trató de algún tipo de accidente; uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) permanecieron en el punto para iniciar las indagatorias correspondientes.

El hallazgo llamó la atención de automovilistas y provocó lentitud en la vialidad. Las autoridades realizan las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

En el punto usuarios de la autopista México-Puebla reportan tráfico intenso, debido al hallazgo de un hombre quien ya no contaba con signos vitales.

Un hombre murió atropellado cuando cruzaba carretera Puebla-Atlixco

Una persona murió por atropellamiento la madrugada de este viernes 5 de diciembre, en la carretera federal a Atlixco. El conductor involucrado habría escapado del lugar.

Muere Hombre Atropellado Carretera Federal Atlixco en Santa Ana Acozautla

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue embestida por un auto cerca de la comunidad de Santa Ana Acozautla, en el tramo entre Puebla y Atlixco.

