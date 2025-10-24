Abandonan Restos Humanos en Bolsas Negras con un Mensaje en Cartulina en Puebla

Durante la madrugada de este viernes 24 de octubre se reportó el hallazgo de restos humanos embolsados en el camino a La Resurrección en Puebla, a la altura de la Colonia Tlilostoc.

Vecinos que caminaban por la zona reportaron a los números de emergencia que cerca del Puente de Piedra, había bolsas negras con una cartulina con un mensaje escrito.

Localizan cuerpo desmembrado en bolsas en camino a la Resurrección en Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al punto para confirmar el hallazgo y acordonar el sitio. Mientras tanto personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizan las diligencias correspondientes.

Según los primeros reportes se trataría del cuerpo de una persona, que fue desmembrado y abandonado en la Colonia Tilostoc durante la noche.

Noticia en desarrollo