Localizan a Mujer Inconsciente y Semidesnuda en Camino de Terracería en Puebla

Una mujer fue localizada inconsciente y semidesnuda este viernes 19 de septiembre en un camino de terracería del Infonavit San José Mayorazgo, en la ciudad de Puebla.

Los vecinos reportaron que la víctima estaba golpeada por lo que llamaron a los números de emergencia para que la auxiliaran. De inmediato, llegaron elementos de la Policía Municipal a bordo de varias patrullas.

Noticia relacionada: Sujetos Atacan con Más de 10 Balazos a Mujer y Niña en Tehuacán, Puebla; Las Reportan Graves

Atienden reporte de mujer inconsciente en el Infonavit San José Mayorazgo de Puebla

La mañana de este viernes se confirmó el hallazgo de una mujer con posibles golpes, semidesnuda y presuntamente intoxicada en inmediaciones del Bulevar Carmelitas de Puebla.

Algunas personas pensaron que estaba muerta, pero al hablar se dieron cuenta que respiraba.

Localizan Mujer Semidesnuda en Infonavit San José Mayorazgo

Investigan abandono de una mujer presuntamente intoxicada cerca del Bulevar Carmelitas en Puebla

Personal de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) acudió a verificar el estado de salud de la mujer, pues testigos aseguraban que la habían drogado.

Los colonos mencionan que debido a la falta de luminarias la zona es insegura. Las autoridades serán las encargadas de investigar el caso y esclarecerlo. La mujer fue atendida y se reporta estable.

Historias recomendados:

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR