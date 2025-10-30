Un Hombre Fue Asesinado a Balazos en un Parque de la Ciudad de Puebla

Un hombre fue asesinado con arma de fuego en inmediaciones del parque de la Colonia 20 de Noviembre de la ciudad de Puebla. Vecinos y transeúntes de la zona reportaron el hallazgo de una persona inconsciente en el lugar.

La tarde de este jueves 30 de octubre un masculino que caminaba por el parque de la 80 Poniente cerca de la 11 Norte de la capital poblana, fue atacado con más de 10 disparos para privarlo de la vida.

Un Hombre Fue Asesinado en Parque de la 80 Poniente y 11 Norte de Puebla

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) a bordo de la ambulancia PDLC-359 para tratar de auxiliar a la víctima, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Investigan homicidio de una persona con antecedentes penales en Puebla

El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes informaron que el cuerpo de la víctima tenía un aproximado de 13 impactos de bala, que le causaron graves lesiones.

El hombre asesinado fue identificado José Pablo "N" de 37 años de edad, y tendría antecedentes penales como copartícipe en robo agravado. El homicidio ocurrió en una de las zonas con mayor actividad comercial al sur de la capital de Puebla.

El cuerpo quedó tendido en medio del parque público, mientras elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron el área para permitir las labores periciales. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables habrían escapado a bordo de un vehículo compacto; hasta el momento no hay detenidos.

Atacan con más de diez disparos a un hombre en la Colonia 20 de Noviembre de Puebla

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver e inició las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y determinar el móvil del ataque.

El homicidio ha generado temor entre los habitantes del sector, quienes piden mayor presencia policial ante la creciente ola de hechos violentos que se han registrado en esta zona de Puebla.

